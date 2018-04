Viel Beifall für professionelle Darbietung

Anzeige

Besondere Grußworte richtete er an den Vorstand des gastgebenden Musikvereins Krautheim mit dessen Vorsitzender Stefanie Menrath, an die Ehrenmitglieder, den Hausherrn Bürgermeister Andreas Köhler sowie Landtagsabgeordneten Arnulf Freiherr von Eyb.

Bürgermeister Köhler überbrachte die Grüße der Stadt, wünschte dem Verband weiterhin viel Erfolg und den Musikern weiterhin viel Freude an der Musik.

MdL Freiherr von Eyb lobte in seinem Grußwort die Arbeit des großen Verbandes und auch der Musikvereine vor Ort in den Gemeinden, die damit den Zusammenhalt in der Gemeinschaft fördern und im Prinzip unbezahlte Sozialarbeiter seien.

Von Eyb freute sich auch über die sehr gute Jugendarbeit, die im Verband und den Vereinen geleistet wird.

Stefanie Menrath, Vorsitzende der Stadt- und Feuerwehrkapelle Krautheim, betonte, dass der Verein in diesem Jahr auf sein 90-jähriges Bestehen zurückblicken könne. Die Verbandsversammlung stelle ein besonderes Highlight im Veranstaltungsreigen des Jubiläumsjahres dar.

Anschließend erstattete Vorsitzender Münkel den Bericht des Präsidenten. In seinen Ausführungen ging er unter anderem auf die Lehrgänge und Veranstaltungen wie auch auf die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ein.

Ein weiteres Thema war die Aufgabenverteilung im Präsidium sowie die Präsenz dessen Mitglieder, die im Jahresverlauf bei 35 Terminen wie Musikfesten, Konzerten und anderen Veranstaltungen vor Ort waren.

Die Altersstruktur der Aktiven in den Vereinen bezeichnete Münkel als „sehr ausgewogen“. Im Verband sind derzeit 3610 aktive und 5822 Fördermitglieder gemeldet.

Die von Geschäftsführerin Karin Heiler in Kurzform vorgetragene Niederschrift der letztjährigen ordentlichen Hauptversammlung wurde von den Delegierten einstimmig genehmigt.

Weiterhin erstattete sie den umfangreichen Kassenbericht und gab umfassende Informationen über die erfreuliche Mitglieder- und die weitere erfolgreiche Verbandsentwicklung.

In seinem Rückblick informierte Verbandsdirigent Gerhard Schäfer über die Aktivitäten und erinnerte unter anderem an den Orchester-Workshop mit Kurt Gäble in Wagenschwend, das Konzert des Verbandsorchesters sowie den Dirigentenlehrgang mit Prof. Peter Vierneisel sowie das damit verbundene Wertungsspiel.

Mit Blick auf das laufende Jahr erwähnte Schäfer die erste Probe des Verbandsorchesters und den Orchester-Workshop mit Jacob de Haan. Ein Doppelworkshop für Trompete und Blechbläser fand am 18. März in Schefflenz statt. Ein weiterer mit Kurt Gäble soll im März 2019 mit einem Abschlusskonzert folgen.

Am Ende seines Berichtes bedankte sich Verbandsdirigent Schäfer sowohl beim Verbandspräsidium sowie bei den Musikvereinen für die stets gute Zusammenarbeit und wünschte allen Musikern viele schöne Erlebnisse beim Musizieren.

Den Bericht der Verbandsjugend erstattete deren Leiter Martin Heß. die auch im vergangenen Jahr 2017 wieder sehr erfolgreich verlaufen ist. Insgesamt 136 Leistungsabzeichen in der Jugendmusik wurden abgelegt. Weitere Abnahmetermine sind am 21. April und am 17. November jeweils in Walldürn.

Nachdem es zum Punkt „Aussprache über die Berichte“ keine Wortmeldungen gab, erstattete Jan Kappes vom Musikverein Krautheim den Bericht der Kassenprüfer. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt. Sowohl die Entlastung des Vorstandes als auch der Geschäftsführerin erfolgte einstimmig, wie auch die Wiederwahl des Vizepräsidenten Kurt Brand für eine weitere Amtszeit von vier Jahren.

Festgelegt wurde, dass die nächste Jahreshauptversammlung am 31. März 2019 in Grünsfeld stattfinden wird. Eine Vergabe des Verbandsmusikfestes 2019 erfolgte noch nicht. Präsident Münkel bat die Vereine, die im kommenden Jahr ein größeres Fest planen, sich an das Präsidium zu wenden.

Die Termine für die Bezirksversammlungen finden wie folgt statt: Bauland am 23. September in Oberwittstadt, Mosbach am 16. September in Stein am Kocher, Odenwald am 20. Oktober in Höpfingen und Tauber am 21. Oktober in Pülfringen.

Nachdem beim letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ keine Anträge vorgelegt wurden, schloss Präsident Münkel die Versammlung und leitete zum Konzert des Verbandsorchesters über. Die mehr als 70 Musiker brachten die Musikstücke „Rossy Roy“, „Jubilate“, „Ammerland“ und „Concerto d’amore“ und als Zugabe das Stück „Viterbo“, allesamt vom Komponisten Jacob de Haan, zu Gehör. Für die professionelle Darbietung gab es viel Beifall.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018