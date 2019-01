Viele Fragezeichen hinter Zustand der Wälder

Krautheim.Welche Folgen hat der trockene Sommer 2018 für die Wälder? Auch in Krautheim stehen die Verantwortlichen vor einer ungewissen Zukunft, wie am Donnerstag im Gemeinderat bekanntwurde. „Es war ein extremes Forstwirtschaftsjahr“, erklärte der Forstdirektor Mathias Hall im Rückblick auf das Jahr 2018. Ab Februar sei es durchgehend zu warm und zu trocken gewesen.

Fichtenmarkt eingebrochen

Vor allem Fichten und Buchen hätten das Wetter alles anderes als gut vertragen, es sei viel Schadholz angefallen. Auch die Triebe seien oftmals abgestorben. Der Holzmarkt habe dementsprechend auf diese „extremen Verhältnisse“ reagiert. „Vor drei Jahren kostete bei der Fichte der Festmeter 90 Euro, jetzt sind es nur noch 40“, verdeutlichte Hall. Vor allem in Polen und Tschechien habe das Wetter den Wäldern geschadet. Buche und Esche seien noch einigermaßen gut verkauft worden.

Der Förster Heinzelmann erklärte, dass aufgrund der Forstreform für 2020 eine neue Reviereinteilung anstehe, wodurch auch personelle Änderungen notwendig seien. „Die befürchtete Gefahr, dass wir Dienstleistungen im Forst ausschreiben müssen, ist nicht mehr da.“ Dennoch werde alles teurer, so Heinzelmann. Der Gesamteinschlag lag bei 3030 Festmeter, dieser Wert werde auch für 2019 eingeplant. Der Gewinn wird auf 43 400 Euro taxiert. „Niemand weiß, wie es weitergeht und wie die Spätfolgen des Sommers in den kommenden Jahren aussehen werden“, machte Heinzelmann deutlich. Auch der viele Regen in den vergangenen Wochen ändere nichts daran, wie er an einem Gespräch mit einem Waldbesitzer verdeutlichte. Dieser habe geplant, Pflanzen auf seinem Grundstück zu setzen, doch nach 20 Zentimetern sei Schluss gewesen mit der Feuchtigkeit. „Es wird noch lange dauern, bis die Böden wieder genügend Wasser aufgenommen haben.“ Der Gemeinderat stimmte dem Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019 ebenso einstimmig zu wie der Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges mit Drehleiter für die Stützpunktwehr Krautheim. Ursprünglich waren 700 000 Euro dafür vorgesehen. Das einzige Angebot lag bei 706 000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde ist 31 000 Euro teurer als erwartet. „Uns bleibt nichts anderes übrig, da das alte Fahrzeug kaputt ist“, meinte Gemeinderat Thomas Dubowy. „Wir können nicht mit der Ausschreibung von vorne beginnen, das dauert zu lange.“ Das Gremium sah dies ähnlich und stimmte dem Vorschlag zu. Laut Bürgermeister Andreas Köhler ist das Fahrzeug in vier bis sechs Wochen lieferbar.

Satzung beschlossen

Einhellig fiel auch die Zustimmung für die Vergabe der Arbeiten für die Hochwasserschutzmaßnahmen am Talgraben/Winzerstraße in Klepsau. Die Firma Jordan (Zweiflingen) bekam den Auftrag zum Preis in Höhe von 176 086,98 Euro. Auch drei Bauanträgen aus der Gemeinde stimmte das Gremium zu. Der Gemeinderat votierte danach im Zuge der Stadtsanierung Krautheim „Tal II“ für den Erlass einer Satzung. Mit zwei Eigentümern von Grundstücken wurden erste Gespräche geführt über den Kauf der Flächen. Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung – und für den Fall, dass die Gespräche nicht im Sinne der Stadt laufen – wurde nun eine Vorkaufsrechtsatzung erlassen. Ein Vorkaufsrecht besteht bereits für das Sanierungsgebiet „Tal II“.

Wasserversorgung und Abwasser

Thema in der Sitzung waren auch die Vorberatungen zum Eigenbetrieb Wasserversorgung und Verkehrsbetrieb und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Kämmerer Christian Höfling stellte dabei die Höhe der Gebühren in Höhe von 3,55 Euro pro Kubikmeter vor. Er teilte mit, dass im vergangenen Jahr aufgrund der trockenen Sommermonate deutlich mehr Wasser verbraucht wurde als 2017. Insgesamt seien 200 861 Kubikmeter Wasser verkauft worden, 2017 waren es 188 549 Kubikmeter. Zudem sei wegen der Trockenheit vermehrt zu Wasserrohrbrüchen gekommen. Als Investition sei unter anderem der Bau der Wasserleitungen bei der Ortsdurchfahrt Unterginsbach (Kosten: 70 000 Euro) vorgesehen. Der Schuldenstand für 2019 werde ungefähr 1,68 Millionen Euro betragen.

Im Bereich Abwasserbeseitigung werden die Gebühren für Schmutzwasser 3,19 Euro pro Kubikmeter und für Niederschlagswasser 50 Cent pro Kubikmeter betragen. Für Krautheim-Tal seien Kanalsanierungen vorgesehen, so Höfling. Der Schuldenstand werde 2019 mit ungefähr 3,6 Millionen Euro einen neuen Höchststand der vergangenen zehn Jahre erreichen. ms

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019