„Volles Haus“ am Tag der Logistik

Anzeige

Krautheim.Heute bestellt, morgen geliefert. Pünktlich, fast auf die Minute und vom Empfänger in jedem Transportabschnitt transparent verfolgbar und das in Echtzeit. Wie das geht, konnten die Besucher beim bundesweiten Tag der Logistik bei der Rüdinger Spedition in Krautheim eindrucksvoll erfahren.

Großes Interesse

Und wie sehr dieses Thema auf großes Interesse stößt, zeigt der große Besucherandrang auf dem Speditionsgelände. Bei strahlendem Sonnenschein war der Konferenzraum in der Rüdinger Akademie schnell voll besetzt. Angesichts des vollen Hauses nicht weniger strahlend, begrüßte Speditionschef Roland Rüdinger die Gäste und leitete gleich zur Preisübergabe an die jungen Gewinner des Speditionspreisausschreibens am Krautheimer Frühling über.

Preise überreicht

Zusammen mit Geschäftsführungs-Assistentin Liesa Meyle, die gleich die Preise überreichte, gratulierte er den kleinen, ebenfalls strahlenden Gästen. Gleich darauf folgte das Hauptthema des Abends: Logistik 4.0.