Von der „Kunst, einen Kaktus zu umarmen“

Krautheim.Auf Initiative des Fördervereins der Realschule Krautheim hörten rund 200 interessierte Erziehungsberechtigte und Lehrer einen Vortrag des Diplom-Psychologen Dr. Thomas Fuchs mit dem Titel „Die Kunst, einen Kaktus zu umarmen“. „Jugendliche in ihrer pubertierenden Phase sind in etwa so ausgeglichen wie ein Jojo und so zugänglich wie ein Wüstenkaktus“, so der Psychologe, bevor er Tipps gab, wie eine gute Beziehung zu Teenagern gefördert werden kann.

Was tun, wenn die Schulstunde zur „Pausenbrücke“, der Lehrer zur „Einschlafhilfe“ degradiert und Eltern zu reinen Gegenspielern werden? Resignieren? „Nein,“ meint Fuchs. Das Mitziehen der Ewigjunggebliebenen sei genauso falsch wie die Position des ängstlichen Beobachters. „Gebrüllte wütende Aufforderungen von Eltern perlen an Jugendlichen ab“, weiß Fuchs.

Gelassenheit und klare Regeln

Gelassenheit, klar ausgesprochene Regeln und das Einhalten von Konsequenzen seien die beste Krisenintervention, rät der dreifache Vater. Wegen „Umbauarbeiten im Gehirn“ komme es bei Pubertierenden zu Komplikationen bei der Unterscheidung von Wichtigem von Unwichtigem. Über Konsequenzen ihres Tuns dächten sie nicht nach.