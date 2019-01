Vorstand neu gewählt

Gommersdorf.Zur Jahreshauptversammlung des Gesangvereins „Frohsinn“ Gommersdorf begrüßte Vorstand Markus Hirn am Sonntag fast alle aktiven und passiven Mitglieder im Gasthaus „Zur Rose“.

Petra Klohe ließ anschließend das vergangene Jahr mit all seinen Ereignissen wie etwa dem bemerkenswerten Sängerfest anlässlich des 130-jährigen Bestehens des Gesangvereins Revue passieren.

Gutes Miteinander

Chlorleiterin Karin Endress bedankte sich bei allen Sängerinnen und Sängern für das gute Miteinander, die lustigen Abende und der Harmonie im Verein.

Einige Lieder, die zunächst schwierig schienen, seien zu ihrer vollsten Zufriedenheit gemeistert worden.

Festakt mit Singen

Das Jubiläumsfest mit einem Festakt in der Kirche St. Johann und einem gemeinschaftlichen Singen im Pfarrgarten stufte Endress als „sehr gelungen“ ein.

Auch in diesem Jahr stünden wieder neue Herausforderungen an. Etwa die Suche nach neuen Sängerinnen und Sänger, die ihre Liebe zum Gesang in der Gemeinschaft pflegen wollen.

Verabschiedungen

Nach der Entlastung des Vorstands mit viel Applaus wurden nach 31 Jahren als Schriftführerin Anneliese Pitz, nach achte Jahren als stellvertretender Vorsitzender Ludwig Retzbach und nach vielen Jahren als Beisitzerin aus dem Sopran Gertrud Gärtner verabschiedet. Als Anerkennung überreichte ihnen Markus Hirn jeweils ein Präsent.

Anschließend gelang es schnell, neue Mitglieder in das Vorstandsteam zu wählen. Mit einem gemütlichen Beisammensein klang die Jahreshauptversammlung in Gommersdorf aus.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019