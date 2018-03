„Wann hat dieser Wahnsinn denn ein Ende?“

Anzeige

Warum störte sich kaum jemand daran, dass die jetzt geplanten Windkraftanlagen noch höher werden, als die damals geplanten, bei denen man den Abstand von 1000 Meter zur Wohnbebauung forderte?

1000 Meter Abstand – selbst bei wesentlich kleineren Anlagen reicht dieser nicht aus, um die Menschen ausreichend vor den negativen Auswirkungen zu schützen. Nun beharrt man auf 1000 Meter Abstand zu Anlagen in einer unvorstellbaren Dimension. Bei den neuen Anlagen wird der Rotordurchmesser 138 Meter betragen. Mit einer Nabenhöhe von 160 Meter entspricht diese dann einer Gesamthöhe von ca. 230 Meter. Ist der geforderte Mindestabstand von 1000 Meter hier denn dann noch vertretbar? Akzeptabel? Zeitgemäß? Die gesetzlichen Regelungen kommen der sich schnell entwickelnden Technik doch gar nicht hinterher.

Bisher steht laut Planer in ganz Deutschland nur eine Anlage dieser Dimension. Und diese vermutlich offshore, so dass die Auswirkungen auf den Menschen natürlich unwesentlich sind. Aber muss ein derartiger Gigant – beziehungsweise nun drei davon – direkt, und nun meine ich gefühlt tatsächlich direkt vor unserer Haustüre stehen?

Müssen ausgerechnet wir, die wir so und so schon in der ungünstigsten Lage der geplanten Windräder bezüglich Schattenschlag und Windgeräuschen liegen, auch noch die weltgrößten Anlagen bekommen?

Dass keine Getriebe zu hören seien, ist ein Witz, wenn man bedenkt, wie die Windgeräusche auf uns einwirken werden. Die Aussage, dass man diese nicht hören würde, da sie nur bei starkem Wind vorhanden wären und man so und so dann andere Windgeräusche hören würde, ist lächerlich. Die Summe der Geräusche macht es aus. Die wesentliche Tatsache, dass sich die Immissionen mit der Größe der Anlage verstärken, ist natürlich unerwähnt geblieben.

Nun hat der Ortschaftsrat Neunstetten die Entscheidung über das baurechtliche Einvernehmen vertagt. Richtig so.

Doch vielleicht wäre langsam auch der Zeitpunkt da, um „Nein“ zu sagen. „Nein“ zu dem Größenwahn, zur Profitgier der Anlagenbetreiber? „Nein“ zu den riesigen Eingriffen in die Natur? Und „Nein“ dazu, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen vor Ort der Geldgier und dem Profitdenken anderer zu opfern.

Wann hat dieser Wahnsinn denn ein Ende?

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018