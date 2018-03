Wasserschaden in der Förderschule

Anzeige

Krautheim.Bürgermeister Andreas Köhler gab in der Sitzung des Krautheimer Gemeinderats am Donnerstag bekannt, dass vor kurzem zwei Wasserschäden in der Real- bzw. Förderschule festgestellt wurden.

Während es sich in der Realschule um einen kleineren Schaden handele, scheinen die Dimensionen in der Förderschule größere Ausmaße anzunehmen. Gegenwärtig bestehe allerdings noch keine Klarheit über Ursprungsort sowie Zeit- und Kostenaufwand zur Beseitigung. Stand Donnerstagabend gehe es um rund acht Kubikmeter Wasser, die aufgrund eines Leitungsschadens in die Decke geflossen seien. Betroffen seien unter anderem auch Schulküche und Essensraum. Der Schulbetrieb wurde in den Neubau ausgelagert, die Musikschule ins Dorfgemeinschaftshaus Altkrautheim. Für beide Gebäude bestehe entsprechender Versicherungsschutz. Nach der laufenden Schadensfeststellung sollen weitere Informationen im Rahmen der kommenden Sitzung vorgelegt werden. chha