Wunsch-Pizza gemalt und selbst gebacken

Krautheim.Der Verein „Frische Quelle“ aus Krautheim beteiligte sich mit einer besonderen Aktion am Krautheimer Ferienprogramm. Pizza-Bäcker „Micky“ Scholz backte mit den 15 Jungen und Mädchen mit seinen beiden Helferinnen schmackhafte Pizzen in den unterschiedlichsten Variationen. Als erstes malten die Kinder die Pizza, die sie anschließend backen wollten. „Micky“ stellte dann gemeinsam mit den Kindern den Pizzateig her, der kräftig geknetet wurde. Danach ging es ans Gemüse und Wurst schneiden. Außerdem musste der Käse gerieben werden. „Micky“ heizte schon mal seinen Ofen vor, denn die Jungen und Mädchen konnten es nicht erwarten, bis ihre Pizza hineini geschoben wurde. Nach wenigen Minuten waren die Pizzen knusprig gebacken und schmeckten allen hervorragend. Bild: Helmut Frodl

