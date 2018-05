Zeugen gesucht

Anzeige

Krautheim.Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Oberginsbach. In der Zeit zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 3 Uhr, befuhr ein Unbekannter nach Angaben der Polizei die Stachenhäuser Straße und fuhr an einer Engstelle gegen einen dort aufgestellten Granitpoller. Dieser wurde aus der Verankerung gerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers, der seine Personalien nicht hinterließ, sondern flüchtete, müsste Beschädigungen haben, auch wenn an der Unfallstelle nichts gefunden wurde, was auf die Art oder die Farbe des Wagens hinweisen könnte. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0 79 40 / 94 00 beim Polizeirevier Künzelsau melden.