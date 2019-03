Ziel: 50 Millionen Euro Umsatz, 500 Mitarbeiter

Die Rüdinger Spedition ist mittlerweile über den Stammsitz im hohenlohischen Krautheim hinaus mit großflächiger, in Kundennähe gelegener Lagerlogistik in Boxberg, Dörzbach, Osterburken und demnächst auch in Waldenburg (Grafik rechts) und Weikersheim präsent. Bei der Pressekonferenz des Unternehmens präsentierten der geschäftsführende Gesellschafter Roland Rüdinger (links) und seine Frau Anja die „druckfrische“ Baugenehmigung.