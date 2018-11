Zusammenstoß an der Kreuzung

Schöntal.14 000 Euro Sachschaden und fünf Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag bei Schöntal. Eine 52-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit ihrem BMW auf der K 2320 von Sindeldorf kommend in Richtung L 1046 unterwegs, welche sie geradeaus in Richtung Schleierhof überqueren wollte.

Zunächst hielt die Frau an der Einmündung zur L 1046 an. Offensichtlich übersah sie dann einen von Westernhausen kommenden Skoda und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Vier Insassen im Skoda sowie die Fahrerin des BMW wurden bei dem Aufprall leicht verletzt.

