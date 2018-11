Zwei Verletzte nach Kollision

Krautheim.Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein 70-jähriger Daimler-Fahrer am Dienstagmorgen einen 16-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer übersehen. Der Mann fuhr mit seinem Pkw gegen 5.20 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg „Große Ehelaub“ von Krautheim in Richtung Horrenbach, der junge Kradfahrer war zeitgleich von Horrenbach kommend auf dem Assamstadter Weg in Fahrtrichtung Krautheim unterwegs.

Kurz vor Ortsbeginn Krautheim kreuzen sich die beiden Gemeindeverbindungswege, wobei der Assamstadter Weg der Vorfahrtsberechtigte ist. Der Daimler-Fahrer wollte an der Kreuzung nach links in den Assamstadter Weg einbiegen und touchierte hierbei das Krad des 16-Jährigen frontal. Sowohl der Jugendliche als auch der 70-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018