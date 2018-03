20 Säcke voller Müll gesammelt

Anzeige

Die Kinder der Lindtal-Grundschule hatten bereits am Freitag einiges an Müll gesammelt. So nahmen sie sich unter anderem den Bereich um den Spielplatz bei der Schleuse vor. Der Nachwuchs hatte auch am Samstag viel Spaß beim Sammeln. „Das ist eine gute Übung fürs Ostereiersuchen“, meinte eine Helferin, als sie die Kinder beim Suchen jedes kleinen Müllteils beobachtete. Tatsächlich war die Freude groß über jedes einzelne Fundstück, das sie in ihren Eimer werfen konnten. Zur Mittagszeit traf sich alle Gruppen wieder. Vor allem die Kinder waren sehr aufgeregt, als sie den großen Berg Unrat sahen, der in den drei Stunden zusammenkam.

Die Entsorgung des Mülls übernimmt der städtische Bauhof. Eigentlich sollte die Aktion am Samstag auch in den Ortsteilen stattfinden. Die Ortsvorsteher hatten Elisabeth Huba-Mang jedoch darum gebeten, diese dort zu verschieben. „Sie sagten mir, viele Müllablagerungen seien noch von Eis und Schnee bedeckt, so könnte man sie nicht einsammeln“, erklärte die Organisatorin. bdg

