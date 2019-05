250 Schüler – fünf Tage – 40 Workshops

Kreuzwertheim.Es war schon ein geschickter Schachzug, ausgerechnet die Titelmelodie von „Game of Thrones“ zu nehmen. Zum einen läuft gerade die letzte Staffel der Kultserie. Und damit dürfte, zum anderen, die Musik dazu in aller Ohren sein. Ein richtiger Ohrwurm eben. Und damit genau passend zum „Ohrwurmorchester“. Allerdings heißt kennen noch nicht automatisch spielen können. Aber dafür gibt es ja Proben. Lange, intensive Proben. An deren Ende sich das Stück dann auch tatsächlich ziemlich gut anhört. Vor allem wenn man bedenkt, dass der Klangkörper so zuvor noch kaum einmal zusammengespielt hat. Man könnte ihn auch das spontane Projektorchester des „MusikCamps“ nennen, das in der vergangenen Woche, zum zweiten Mal nach der Premiere im vergangenen Jahr, beim Musizierkreis Kreuzwertheim stattgefunden hat.

Wieder liefen fünf Tage lang die Unterrichtsuhren in der Alten Schule der Marktgemeinde ein wenig anders als gewohnt. Die Schulleiterinnen Bärbel Klüpfel und Petra Röhrig hatten sich, zusammen mit dem gesamten Lehrerteam, erneut ein abwechslungsreiches und ziemlich spannendes Programm ausgedacht. Nicht weniger als 40 Workshops gehörten dazu. Ein bisschen Theorie, ziemlich viel Praxis: Vom Smartphone als Instrument und Malen zu Musik, über die Welt der Panflöte bis zum E-Bass-Schnupperkurs oder Bodypercussion und Boomwhacker. Mehr als 250 Schülerinnen und Schüler waren dabei genauso wie rund rund 20 Dozenten.

Und das „Ohwurmorchester“ gehörte eben auch dazu. Petra Röhrig übernahm die Leitung. Ins Orchester eingereiht hat sich Klaus Bühre, Lehrer und fast eine Art Multiinstrumentalist. Er hält sich zwar zurück, will der Dirigentin nicht „ins Handwerk pfuschen“. Ist aber doch ganz hilfreich, wenn es darum geht, einer jungen Saxofonistin neben sich, oder einer Violinistin zwei Plätze weiter, zurück auf den richtigen musikalischen Weg zu helfen. „Querflöten, ihr wart gerade da oben nicht“, korrigiert Petra Röhrig nach einem ersten kurzen Durchlauf eines Teils der Melodie. „Ich hab euch nicht da oben rumflöten hören.“ Noch einmal soll es bei Takt 29 weitergehen. „Eins, zwei drei“, gibt die Dirigentin vor. Mit ein bisschen Abstand vom Geschehen betrachtet das Lukas. Er ist mit seinem Schlagzeug zwar nicht mittendrin, aber immer dabei. Wenn gespielt wird, egal welche Instrumentengruppe sich die Orchesterleiterin heraussucht, der 13-jährige hat zu tun. Er macht seine Sache gut und er hat auch noch Spaß dabei.

Es wird ernsthaft gearbeitet. So ernsthaft, dass das Ohrwurmorchester „Game of Thrones“ durchaus öffentlich spielen könnte, ohne sich zu blamieren. ek

