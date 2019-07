30er-Zone bleibt bestehen

Das Tempolimit in einem Teil der Lengfurter Straße wird nicht aufgehoben, aber, zumindest vorerst, auch nicht ausgeweitet. Das beschloss der Kreuzwertheimer Gemeinderat am Dienstag.

Kreuzwertheim. Es war ein ziemlich überraschender Antrag, den die neue Gemeinderätin Margot Burkhardt (Freie Wähler) in nichtöffentlicher Sitzung im Mai gestellt hatte: Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer, die seit Jahren in einem Teilbereich der Lengfurter Straße von der katholischen Kirche bis zur Einmündung der Straße „An der Steige“ gilt, solle aufgehoben werden, forderte sie.

Das Tempolimit war eingeführt worden als Kompromiss auf einen Antrag der SPD/Plus-Fraktion, im Bereich des Friedhofes einen Fußgängerüberweg anzulegen. Den sah allerdings die Polizei als nicht realisierbar an.

Polizei rät ab

Die Polizei riet nun wiederum davon ab, die Begrenzung aufzuheben und empfahl im Gegenteil, den Abschnitt noch bis zur Einmündung der Haslocher Straße/Hauptstraße zu verlängern.

Burkhardt begründete ihren Antrag in der Sitzung am Dienstag vor allem mit dem Argument, dass „fast kein Verkehrsteilnehmer 30 Stundenkilometer fährt“ und sie deshalb „keinen Sinn“ an der Maßnahme „genau in dem Abschnitt“ erkennen könne.

Ganz im Gegensatz zu Bürgermeister Klaus Thoma, der unter anderem auf „Friedhof, Bushaltestelle, Geschäfte“ verwies.

„Die Sicherheit gerade der schwächsten Verkehrsteilnehmer muss uns besonders am Herzen liegen“, machte er deutlich.

In einer weiteren Wortmeldung ließ Burkhardt erkennen, dass ihr Ansinnen offensichtlich weniger darauf abzielte, das Tempolimit aufzuheben, als es an anderen Stellen ebenfalls einzuführen. „Dann müssten wir doch viele 30er-Zonen haben“, sagte sie. „Du wolltest durch den provokanten Antrag die Diskussion anstoßen“, erkannte Thoma.

Nachdem im Rahmen der Erarbeitung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes auch die Verkehrssituation genau unter die Lupe genommen wird, einigte man sich schließlich gegen die Stimme von Reinhold Dosch (Freie Wähler) darauf, erst einmal alles so zu belassen, wie es derzeit ist.

Mit dem Verkehr, und zwar dem ruhenden wie dem fließenden, wird sich der Bau- und Umweltausschuss verstärkt in seinen nächsten Sitzungen zu befassen haben. Zahlreiche Anliegen aus den Bürgerversammlungen, die von Februar bis Mai in Kreuzwertheim, Unterwittbach, Wiebelbach und Röttbach stattfanden (wir berichteten), werden dem Gremium zur weiteren Behandlung überwiesen.

Der Bürgermeister rekapitulierte am Dienstag noch einmal die wichtigsten Anregungen aus den vier Veranstaltungen, die bislang noch nicht erledigt sind.

Kaum eine Chance sah er dabei für eine Zusammenlegung des Archivs der Otto und Erich-Langguth-Stiftung mit dem gemeindlichen Archiv in der Alten Schule, wie sie in einer Wortmeldung in der Bürgerversammlung in Kreuzwertheim angeregt worden ist. Beide Archive hätten unterschiedliche Zielrichtungen, die nicht vermischt werden sollten, erklärte Thoma.

Kein Platz

Entgegen anderslautender früherer Besprechungsergebnisse wird das Mehrzweckfahrzeug der Kreuzwertheimer Feuerwehr nicht im Feuerwehrhaus in Wiebelbach platziert. Dort sei der Platz nicht ausreichend und die Kreuzwertheimer Wehr befürchtete, dass das Auto nicht mehr im bisherigen Umfang genutzt werden könnte. Alternative Standorte werden jetzt geprüft.

