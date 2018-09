Über 100 Senioren genossen Schifffahrt

Kreuzwertheim.Der Seniorenclub Kreuzwertheim rief – und über 100 Menschen kamen. Am Anlegesteg in Wertheim stiegen alle zu einer Sonderfahrt in das Schiff „Mozart“ ein und dann ging es nahezu lautlos auf dem Wasser dahin.

Den vielen Kreuzwertheimern, aber auch den Gästen aus den umliegenden Ortschaften war das „Himmelreich“ natürlich ein Begriff, aber es einmal aus der Wasserperspektive zu betrachten, war ein besonderes Erlebnis. Dazu erzählte Edith Hörtreiter die Sage von der Wettenburg, die einmal auf dem Bergrücken der Urpharer Mainschleife gestanden haben soll.

Nichts entdeckt

Wie es erzählt wird, soll alle sieben Jahre an einem bestimmten Tag und an einer bestimmten Stelle eine Spiegelung der Burg im Mainwasser zu sehen sein. Als das Schiff an besagter Stelle vorbeikam, hielten viele nach der Spiegelung Ausschau – konnten aber nichts entdecken.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, genossen die Senioren neben dem „Himmelreich“ Ausblicke auf den Kaffelstein, die Wehrkirchen in Eichel und Urphar, die Buhnenuferlandschaften zwischen Bettingen und Homburg, das Homburger Schloss und den Kallmuth.

Dann legte die „Mozart“ in Trennfeld an, wo man bei einer gemütlichen Einkehr den Tag ausklingen ließ.

