Altersgerechtes Wohnen

Main-Spessart-Kreis.Schwellen, Treppen oder der Einstieg in die Badewanne können für Senioren zu unüberwindbaren Barrieren werden. Wer möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen möchte, sollte rechtzeitig darüber nachdenken, ob die vertraute Wohnung auch im Alter Komfort und Sicherheit bietet und somit eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht.

Im Landkreis Main-Spessart stehen ehrenamtliche Wohnberater zur Verfügung, um kostenlos, unverbindlich und neutral den Bedarf der Wohnraumanpassung zu ermitteln und Tipps für die Umsetzung zu geben. Um sich ein umfassendes Bild über die Wohnsituation machen zu können, besuchen die Berater die Ratsuchenden in ihrem Zuhause. Sie erarbeiten vor Ort Lösungsvorschläge, wie die eigene Wohnung entsprechend der individuellen Bedürfnisse verändert werden kann.

Das Beratungsangebot, das sich neben Senioren auch an Personen richtet, die zum Beispiel durch einen Unfall in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, beinhaltet Informationen zu: Beseitigung von Hindernissen und Gefahrenquellen, Einsatz von Hilfsmitteln, Ausstattungsveränderungen, bauliche Maßnahmen, Finanzierungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen sind unter www.main-spessart.de zu finden. Anfragen gehen an das Regionalmanagement Main-Spessart unter Telefon 09353/7931755 oder an Regionalmanagement@Lramsp.de per E-Mail. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019