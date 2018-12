Arbeit im Geheimen

Wertheim.Der zehnte Band in der Reihe der Veröffentlichungen des Historischen Vereins, von diesem herausgegeben in Verbindung mit dem Staatsarchiv Wertheim, ist ein besonderer. Denn gewidmet ist das Buch „Forschungen zu Stadt und Grafschaft Wertheim“ Erich Langguth als Festschrift zu dessen 95. Geburtstag, den er am 1. Dezember feiern konnte.

Das Vorhaben, an dem man mehr als zwei Jahre lang arbeitete, erinnert an eine „geheime Staatsaktion“. Denn der Jubilar sollte nichts davon erfahren, berichteten Dr. Frank Kleinehagenbrock, Vorsitzender des Vereins und Dr. Monika Schaupp, Leiterin des Staatsarchivs und Schriftleiterin im Vorstand.

400 Seiten Wertheimer Geschichte

Sie haben das mehr als 400 Seiten starke Werk zusammen mit dem Vorgänger Kleinehagenbrocks und langjährigen Wertheimer Museumsdirektor, Dr. Jörg Paczkowki, herausgebracht. Die Geheimhaltung war schon deshalb kein leichtes Unterfangen, weil zum einen Weggefährten Langguths angefragt wurden, zum anderen Personen, die sich mit Wertheim und seiner Geschichte beschäftigen und dabei fast zwangsläufig auf den einstigen Stadtarchivar gestoßen sind.

„Die meisten von uns Angefragten haben zugesagt und tatsächlich auch geliefert“, freute sich Kleinehagenbrock. Bis in den frühen Herbst hinein seien die einzelnen Beiträge entstanden. Am vergangenen Freitag ist das Buch in Wertheim eingetroffen und konnte damit sozusagen druckfrisch dem Jubilar bei einem Empfang des Historischen Vereins zu seinen Ehren (siehe weiteren Bericht) überreicht werden.

Bezug zum Jubilar

„Jeder Text hat einen Bezug zu Erich Langguth und seinen Forschungsschwerpunkten“, so Dr. Monika Schaupp. „Wie bei ihm stehen die Stadt und die alte Grafschaft im Fokus.“ Und das, ohne dass es anfangs ein inhaltliches Konzept gegeben habe. „Wie von unsichtbarer Hand geführt“, ergänzte der Vorsitzende des Historischen Vereins.

Unterteilt ist das Buch in zwei Bereiche: „Forschungen für Erich Langguth“ und „Der Forscher Erich Langguth“. Unter den 22 Autoren finden sich wohlbekannte Namen wie Hermann Ehmer, Peter Rückert, Gertrud Nöth, Leonhard Scherg, Volker Rödel, Martina Heine, Dieter Zeh oder Dieter Fauth. Das Themenspektrum reicht vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert.

Ein Beitrag unter den vielen lesenswerten sei hier besonders herausgegriffen, weil sein Titel, natürlich unbeabsichtigt, den Jubilar porträtieren könnte – was er natürlich nicht tut: „Der Magier von Wertheim und seine wahre Gestalt.“ ek

