Arbeiterwohlfahrt unterstützt Musiker

Kreuzwertheim/Hasloch.Im Fürstin-Wanda-Haus traf sich die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreuzwertheim-Hasloch zur Weihnachtsfeier. Dabei wurde auch eine Spende an den Musikzierkreis übergeben.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Jürgen Vöge bedankte sich Kreuzwertheims stellvertretender Bürgermeister Günter Kohrmann bei der AWO für ihren großen Einsatz zugunsten von Bedürftigen und Senioren in der Gemeinde.

Auch Pfarrerin Stephanie Wegner sprach ein großes Lob aus und bedankte sich für die großzügige Spende, die beiden evangelischen Kindergärten im November von der AWO erhalten hatten. Damals übergab die Ortsgruppe an die vier Betreuungseinrichtungen in Kreuzwertheim, Röttbach und Hasloch jeweils 400 Euro (wir berichteten). Dann ging die Pfarrerin auf das 40-jährige Bestehen ein, das die AWO Kreuzwertheim 2018 feiern konnte und philosophierte über die Zahl 40 in der Geschichte. Diakon Pfeifer lobte ebenfalls die AWO.

Vorsitzender Vöge bedankte sich vor allem beim Vorstand des Ortsvereins für die geleistete Arbeit, wünschte sich aber mehr Unterstützung. Er würdigte die vielen Spender, die die Arbeit der AWO unterstützt haben. Nur so könne man Bedürftigen in Kreuzwertheim und Hasloch eine kleine Freude bereiten.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, überreichte der Vorsitzende Erika Müller und Franz Scharm ein Geschenk. Sie hatten die Herbstsammlung „arm in einem reichen Land“ in Kreuzwertheim und Hasloch erfolgreich organisiert.

Einen Scheck über 400 Euro überreichte er an den Kreuzwertheimer Musizierkreis, der bereits Instrumente in Höhe dieses Betrags gekauft hat. Für die Spende bedankte sich der Musizierkreis mit weihnachtlichen Melodien, die von zwei Schülern auf dem Saxofon dargeboten wurden.

Zum Schluss ging Vöge auf die Aktivitäten der AWO ein. Wie er sagte, sei man mit 122 Mitgliedern zweitstärkster Ortsverein in Bereich Main-Spessart. Im vergangenem Jahr wurden 16 Veranstaltungen angeboten, darunter fünf Ausflüge.

Zum Abschluss der Feier spielte Werner Höfert auf der Zither besinnlichen Lieder.

