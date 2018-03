Auch im 40. Jahr des Bestehens erfolgreich

Anzeige

In seinem Tätigkeitsbericht berichtete der AWO-Ortsvereinsvorsitzende Jürgen Vöge, dass der Ortsverein im vergangenem Jahr 15 Veranstaltungen abgehalten hat, darunter vier Ausflüge, zwei Vorträge zum neuen Pflegegesetz und über den Einsatz eines Defibrillators. Dazu wurden noch diverse andere Veranstaltungen, wie Theaterbesuch, Forellenessen, Grill- und bayerischer Nachmittag sowie die Weihnachtsfeier angeboten.

Erfreuliches gab es über die Mitgliederentwicklung zu berichten. So sind dem AWO-Ortsverein 15 neue Mitglieder im vergangenen Jahr beigetreten, so dass der Ortsverein zurzeit aus 122 Mitgliedern besteht. Bedankt hat sich der Vorsitzende Vöge für die vielen Spenden, die der Ortsverein erhalten hat, „dadurch konnten wir auch wieder viele Familien und Personen, in Kreuzwertheim, Hasloch und seinen Ortsteilen unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, betonte er. Dann ging der Vorsitzende auf die 40-jährige Geschichte der Arbeiterwohlfahrt in Kreuzwertheim ein.

Auf Initiative von Maria Beck und Helmut Rückert wurde 1978 im Gasthaus Stern der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt Kreuzwertheim gegründet. Zur Vorsitzenden wurde Maria Beck gewählt. Zu Beginn trafen sich die Mitglieder monatlich im Gasthaus Stern, später im Fürstin Wanda Haus zu Unterhaltungsnachmittagen, Ausflügen oder Vorträgen. Und das ist bis heute so geblieben. Nur die Mitgliederzahl hat sich von damals 18 auf heute 122 erhöht. In diesen 40 Jahren gab es sieben Vorsitzende im Ortsverein. 1978 bis 1980 Maria Beck, 1980 bis 1982 Wally Reiß, 1982 bis 1985 Karl Klaus, 1985-1995 Friedrich Kuscher, 1995 bis 2001 Ursula Dylong, 2001 bis 2007 Helmut Rückert und seit 2007 Jürgen Vöge.

1981 wurde dann in Hasloch ein AWO-Ortsverein gegründet. Dieser Ortsverein bestand 29 Jahre. Weil sich allerdings kein neuer Vorstand fand, wurde im Oktober 2010 der Ortsverein Hasloch aufgelöst. Die Hälfte der 30 Mitglieder trat anschließend dem Ortsverein Kreuzwertheim bei.

Anschließend gab der Vorsitzende Jürgen Vöge noch einige anstehende Termine bekannt, wie die Fahrt zur Landesgartenschau nach Würzburg, das Grillfest im Fürstin Wanda Park und eine Schifffahrt von Würzburg nach Marktbreit.

Am Ende ehrten der stellvertretende Bezirksvorsitzende Harald Schneider, der Kreisvorsitzende Karl Heinz Ebert und Jürgen Vöge langjährige Mitglieder. awo

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018