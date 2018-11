Auf erfolgreiches Jahr zurückgeblickt

Ein Neubau mit rund 2000 Quadratmeter Fertigungsfläche, die Neueröffnung des Tochterunternehmens in Korea und ein Umsatz auf Rekordniveau lassen Seho Systems auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Kreuzwertheim. In einer Informationsveranstaltung für die Mitarbeiter gab der geschäftsführende Gesellschafter, Diplom Ingenieur (FH) Markus Walter, am vergangenen Freitag einen Überblick über die Geschäftsentwicklung in den letzten Monaten.

Bei Seho Systems begann das Jahr rasant, ein Sommerloch gab es nicht, stattdessen ging es direkt in einen heißen Herbst über und es ist schon jetzt absehbar, dass das Jahr 2018 eines der umsatzstärksten in der gesamten Firmenhistorie wird.

„Es ist unglaublich, was wir alle gemeinsam gestemmt haben“, so Markus Walter. „Das ist ein außerordentlicher Erfolg, auf den jeder einzelne von Euch stolz sein kann und dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Euch bedanken.“ Mit dem Hinweis „das haben wir uns verdient“ kündigte er an, dass sich Seho für dieses Engagement bei allen Mitarbeitern mit einer Prämie bedankt, die Ende Dezember ausgezahlt wird.

Auf Wachstum ausgerichtet

Dass Seho auf Wachstum ausgerichtet ist, belegen eindrucksvoll die Investitionen am Standort Kreuzwertheim. Eine neue Fertigungshalle mit ca. 2000 qm Fläche wurde erst vor wenigen Monaten in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde ein neues Fertigungskonzept etabliert, um die Durchlaufzeiten bei der Herstellung der modernen Löt- und Automatisierungstechnik weiter zu reduzieren, aber trotzdem auf spezielle Kundenwünsche flexibel reagieren zu können.

Das Areal der Vormontage wurde zeitgleich erweitert und ein größerer Pausenbereich für die Mitarbeiter eingerichtet.

„Wir werden auch im nächsten Jahr weiter in den Standort Kreuzwertheim investieren“, ergänzte Markus Walter „aber wir wollen gesund wachsen und uns deshalb noch nicht festlegen, wann genau es losgeht.“ Geplant sind unter anderem die Modernisierung der älteren Fertigungsbereiche und die Neuerrichtung von Sozialräumen.

Sehr souverän und selbstbewusst präsentierten sich anschließend die Auszubildenden und dualen Studenten, die sich der versammelten Belegschaft vorstellten. Seho gehört zu den Top-Ausbildungsbetrieben in Deutschland und bildet in unterschiedlichen Berufen im gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich aus.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen bietet Seho außerdem duale Studiengänge an, vor allem mit technischer Ausrichtung wie beispielsweise Mechatronik, Elektrotechnik oder Maschinenbau. Aktuell sind bei Seho 16 Auszubildende und 6 Studierende beschäftigt.

Zum Abschluss der Informationsveranstaltung gab es noch ein ganz besonderes Highlight: Insgesamt 385 Jahre Erfahrung, persönliches Engagement und Fachwissen wurden gemeinsam von Markus Walter und Michael Schmidt, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsrats, geehrt. „Das ist heute nicht mehr selbstverständlich“, so Markus Walter „und deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir so viele Jubilare haben. Seho wäre nicht das was sie ist, ohne ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Die Ehrungen

Für 10-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Nadine Strauß, Thorsten Diehm und Bernhard Spanheimer geehrt.

20 Jahre sind Daniela Schwenk, Ingo Nöth und Ralf Bauer dabei.

Bereits seit 25 Jahren hält Sven Ries dem Unternehmen die Treue.

Ihr 30-jähriges Jubiläum feierten Joachim Birkholz, Hermann Mohr, Bernhard Rücker und Raimund Steinhäuser.

Seit 35 Jahren sind Elke Schumacher und Matthias Weber und seit unglaublichen 40 Jahren Jürgen Blos und Klaus Iraschko ein wichtiger Teil des Unternehmens.

Ein insgesamt sehr positives Jahr für Seho, das bis in die späten Abendstunden von allen ordentlich gefeiert wurde. se

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018