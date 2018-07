Ausklang mit Nico Santos

Anzeige

Marktheidenfeld.Die BR-Radltour macht am Freitag, 3. August, Station auf den Mainwiesen in Marktheidenfeld. Die Organisatoren erwarten mehrere Tausend Radler, Einheimische und Besucher. Der Bayerische Rundfunk (BR) hat sich Marktheidenfeld als die letzte Etappe seiner Tour ausgesucht und mit Singer/Songwriter Nico Santos für den Abend einen aus den Charts bekannten Musik-Act verpflichtet.

Der TV Marktheidenfeld wird am Nachmittag die Erstverpflegung der Radler an den Übernachtungshallen sowie am Samstag, 4. August, das Frühstück an der Main-Spessart-Halle organisieren. Gegen 16 Uhr am Freitag ist der Zieleinlauf am Marktheidenfelder Marktplatz geplant. Hier genießen die Fahrer ein regelrechtes „Tour de France-Feeling“. Die BR-Moderatoren Roman Roell und Lutz Bäucker empfangen die bunte Radlschar.

Bereits seit 1990 führt der BR seine Radltour quer durch Bayern durch, im Jahr 2005 war man schon einmal in Marktheidenfeld zu Gast. Mehr als 38 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind seitdem mitgeradelt. Starten wird die diesjährige Tour am 29. Juli in Mühldorf am Inn. Sie führt unter anderem durch Landshut, Baiersdorf und Kitzingen bis zum großen Finale in Marktheidenfeld.