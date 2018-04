Ausstellung und Korso geplant

Anzeige

Kreuzwertheim.Anlässlich des 65-jährigen Bestehens des Heimat- und Quätschichfests ist am Eröffnungstag ein Treffen von zwei- und vierrädrigen Oldtimern, Youngtimern und Klassikern – überwiegend aus Kreuzwertheim – geplant. Am Eröffnungs-Freitag, 31. August, ab 17 Uhr sollen die Fahrzeuge in der Hauptstraße als eine Art „Ausstellungsboulevard“ präsentiert werden. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier am Turm fahren die Fahrzeuge im Korso mit dem Festzug zum Quätschichplatz und können dort nochmals bewundert werden. Das älteste Fahrzeug erhält einen Sonderpreis und jeder Teilnehmer Essen und Trinken im Festzelt. Anmeldung im Rathaus, Barbara Scheer, Telefon 09342/92620; E-Mail: scheer@vgem-kreuzwertheim.bayern.de. pm