Ausverkauf eines Landes?

Die Burg-Lichtspiele Karlstadt zeigen den Film am 10. Mai um 20 Uhr, mit anschließender Diskussion eines Weltladen-Mitglieds, sowie am 13. Mai um 17 Uhr. Im Movie Lichtspielhaus Marktheidenfeld wird der Film am 27. Mai um 12 Uhr und am 29. Mai um 18.30 Uhr, mit anschließender Diskussion des Weltladens gezeigt.

Für hörgeschädigte Menschen ist nach vorheriger Anmeldung bei der Agendabeauftragten Ilse Krämer, Telefon 0 93 53 / 7 93 17 58, Email: Ilse.Kraemer@Lramsp.de, die Nutzung einer mobilen induktiven Höranlage möglich. Die Kinovorführung ist dank Sponsoren zu einem Sonderpreis zu besuchen.

