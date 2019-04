Bargeld und Schmuck gestohlen

Schollbrunn.Der Diebstahl aus einem Wohnhaus in Schollbrunn konnte geklärt werden. Wie der Polizeiinspektion Marktheidenfeld jetzt gemeldet wurde, war es bereits vor etwa zwei Wochen zu einem Diebstahl von Bargeld und Schmuck aus einem Wohnhaus in der Friedhofstraße gekommen.

Durch Nachbarschaftsbefragungen konnte die Polizei ermitteln, dass am Vormittag des 12. März ein Mann aufgefallen war, der durch die Hinterhöfe schlich. Diese Person betrat auch das besagte Anwesen und wurde dabei von Zeugen fotografiert. Damals wurde bereits die Polizei verständigt, traf aber niemanden mehr an.

Aufgrund des Fotos und der exakten Beschreibung wurde nun ein Mann ermittelt, der bereits am 13. März in Hafenlohr wegen eines ähnlichen Deliktes festgenommen worden war. Damals war der Vorfall in Schollbrunn noch nicht bekannt, weswegen die Person nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.04.2019