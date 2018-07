Anzeige

Wiebelbach.Eine Investition in dieser Größenordnung, das ist– neben allem anderen – natürlich auch ein klares Bekenntnis zum Standort. Und darüber freuten sich die Grußwortredner bei der Eröffnung des neuen Zentrallagers des Kurtz Ersa-Konzerns am Montagnachmittag in Wiebelbach.

Wegen der, in guten wie in schlechten Zeiten, bewiesenen Standorttreue genieße Kurtz Ersa eine besondere Stellung im Main-Spessart-Kreis, betonte Landrat Thomas Schiebel. Dazu komme, dass das Unternehmen Inhabergeführt sei, „im besten Sinne des Wortes“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizierten sich mit und engagierten sich in dem Betrieb. „Das ist die höchste Auszeichnung für ein Unternehmen.“

Als man vor gut zwei Jahren erste Gespräche über das geplante Projekt geführt habe, sei ihm gleich der vorgesehene Termin für den ersten Spatenstich genannt worden und ihm sei klar gewesen, „das wird eine ehrgeizige, eine enge und ganz heiße Kiste“, so Kreuzwertheims Erster Bürgermeister Klaus Thoma. Denn „zu dem Zeitpunkt gehörte der Gemeinde noch kein Quadratmeter der benötigten Fläche und der Bebauungsplan gab das Vorhaben eigentlich nicht her“.