Beteiligungen noch gesucht

Kreuzwertheim.Was kleine und große Maus-Fans schon immer mal wissen wollten und sehen sollten. Beim bundesweiten Türöffner-Tag des WDR öffnen sich zahlreiche Türen und ermöglichen interessante Blicke hinter die Kulissen. Kinder und ihre Familien können überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben.

Die ersten Türöffner aus dem Landkreis Main-Spessart sind bereits gemeldet, darunter Bayerisches Rotes Kreuz in Karlstadt oder Burks Nudeln in Steinfeld und Keramissimo in Binsfeld sowie das Klinikum Main-Spessart, in Lohr.

Das Regionalmanagement des Landkreises Main-Spessart ruft auch 2019 landkreisweit dazu auf, spannende Türen zu öffnen. Wer sich als „Türöffner“ beteiligen möchte, kann sich unter www.wdrmaus.de bewerben. Dort gibt es unter anderem eine Rubrik „Rückschau“ mit vielen Ideen und Anregungen, wie der Türöffner-Tag gestaltet werden kann.

Beteiligen können sich wie immer große und kleine Unternehmen, handwerkliche Betriebe, Initiativen, Privatpersonen, Kindergärten, Schulen, Rathäuser, Denkmal-Besitzer, Vereine, Rettungsdienste, wissenschaftliche Einrichtungen.

Der Türöffner-Tag ist die ideale Gelegenheit um auf sich aufmerksam zu machen und durch Vorführungen, Mitmachaktionen oder Führungen junge Menschen zu begeistern. Die Aktion soll kindgerecht gestaltet werden, aber auch die Begleitpersonen nutzen gerne mal die Gelegenheit hinter die Kulissen zu schauen. Dauer der Aktion, Teilnehmerzahl und auch das Alter der Kinder können individuell festgelegt werden. Das Regionalmanagement übernimmt die landkreisweite Bewerbung der Aktion. pm

