Betrügerische Abzocke am Telefon

Kreuzwertheim.Zu einer betrügerischen Abzocke am Telefon mit Abbuchungen in Höhe von 3000 Euro kam es am Ostermontag. Es meldete sich per Anruf ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter bei dem Geschädigten und teilte ihm mit, dass sich angeblich ein Hacker Zugriff zu seinem PC verschafft habe. Im Verlauf des Gesprächs gewährte der Angerufene einen Fernzugriff auf seinen Rechner, wodurch sich der Fremde insbesondere in das Online-Bankkonto des Geschädigten einloggte. Eine Nachfrage am nächsten Tag bei seinem Bankinstitut ergab, dass bereits mehrere Abbuchungen ins Ausland getätigt wurden. Das Bankkonto wurde daraufhin gesperrt. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019