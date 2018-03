Bewusstes Ja zu Berufung und Beruf

Anzeige

Von „einem ganz besonderen, einem großen Tag“ sprach Regionalbischöfin Gisela Bornowski. Stephanie Wegner habe das Ziel ihrer Ausbildung erreicht und sage nun „ganz bewusst ja zu ihrer Berufung und zum Pfarrerberuf“. Bis dahin sei es kein ganz gerader Weg gewesen.

„Sie haben eine ausgebildete Juristin vor sich“, verkündete die Bischöfin der Gemeinde und hob die „Zielstrebigkeit und das Organisationstalent einer Familienfrau“ zusätzlich hervor. „Ich freue mich, dass Sie“ – nach dem Vikariat in Heidelberg – „in die bayerische Landeskirche zurückgekehrt sind“. Mit der badischen Landeskirche „gleich nebenan“ könnten sich vielleicht ganz neue Kooperationsmöglichkeiten ergeben.

Die Bischöfin ging in ihrer Predigt dann auf die Jahreslosung ein, die aus der Offenbarung des Johannes stammt und lautet: „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ Ihre Großmutter habe immer gesagt, „Durst ist schlimmer als Heimweh“. Ohne Wasser gebe es kein Leben, „Wasser gehört zum täglichen Brot, es sollte allen zur Verfügung stehen“. Dass dies nicht so sei, dass im Gegenteil Einrichtungen wie die „Tafeln“ Hochkonjunktur hätten, „ist für unser reiches Land ein Skandal“. Es gebe aber darüber hinaus auch noch anderen Hunger und Durst – nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Gott. „Wir alle sind Wasserträger Jesu“, sagte Bornowski, um sich dann wieder direkt an die Neu-Pfarrerin zu wenden.

Glaube und Zweifel gehörten in diesem Beruf eng zusammen. „Nehmen Sie sich Zeit für Glaubensbeziehungen, für Ihre Freunde, für Ihre Familie“, forderte sie diese auf.

Alte und neue Freunde

Aus dem Kreis alter und neuer Freunde kamen die Frauen und Männer, die bei der Ordination assistierten. Maximilian Heßlein, Pfarrer, und Christine Theiß, Pfarramtssekretärin der Christusgemeinde in Heidelberg, wo Stephanie Wegner ihr Vikariat absolvierte, waren ebenso dabei wie die Studentenpfarrerin aus dem Jura-Studienort Würzburg, aber auch Vertrauensfrau Gaby Franke und Diakon Jonas Wittmann als Vertreter der neuen Wirkungsstätte. Musikalisch gestaltet wurde der Ordinationsgottesdienst von den vereinigten Posaunenchören Kreuzwertheim-Hasloch mit Unterstützung aus Wertheim und Heidelberg, geleitet von Rainer Lange, der auch die Orgel spielte, dem Kirchenchor und den Sängerinnen Bianka Schütz und Sonja Miranda-Martinez.

