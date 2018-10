Bildstock „Vierzehnheiligen“ total zerstört

Homburg.Der Bildstock „Vierzehnheiligen“ in Homburg an einem Feldweg am Ortsausgang in Richtung Wüstenzell liegt seit Montag in Trümmern.

Der Bildstock war im Jahr 1796 als Dank zur Abwendung einer Viehseuche gestiftet worden.

Dargestellt in einem großen Sandsteinbild sind die Heiligen Achadius, Ägidius, Barbara, Blasius, Christophorus, Cyriakus, Dionysius, Erasmus, Eustachius, Georg, Katharina, Margaretha, Pantaleon und Vitus.

Neu gesetzt

Der Bildstock war erst im Jahr 2013 vom Kulturverein Schloss Homburg neu gesetzt und überdacht worden.

Auf Anfrage teilte Bürgermeister Norbert Endres mit, dass er Anzeige erstattet hat.

Weil auch der erst vor wenigen Jahren aus Bruchsteinen neu gemauerte Sockel „verschoben“ ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Fahrzeug gegen das Flurdenkmal gefahren ist. hw

