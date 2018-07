Bis zu 30 Bauplätze in Zukunft möglich

In nichtöffentlicher Sitzung im Juni vergab der Gemeinderat den Auftrag für Landschaftsbauarbeiten im Baugebiet „In den Ellern“ in Röttbach zum Bruttopreis von rund 31 831 Euro an die Firma Pflanze und Garten, Marktheidenfeld.

Mit der Firma Swarco, Haar, wurde ein Wartungsvertrag für die Ampelanlage in der Haslocher Straße in Kreuzwertheim abgeschlossen. Die jährliche Pauschale hierfür beträgt 1116 Euro.

Die Staatsstraße 2315 zwischen Kreuzwertheim und Hasloch ist, wie das Staatliche Bauamt Würzburg mitteilte, seit dem 2. Juli bis einschließlich 22. Oktober wegen Sanierungsarbeiten halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampelanlage geregelt. Vom 22. Oktober bis zum 2. November ist die Strecke dann voll gesperrt, hierfür wird eine Umleitung ausgeschildert.

Obwohl erst vor zwei Jahren repariert, war der „Leierbrunnen“ in Wiebelbach bereits wieder ausgefallen. Anders als von ihm in der Gemeinderatssitzung am Dienstag angenommen, ist die neuerliche Reparatur aber schon erfolgt, ließ Bürgermeister Thoma gestern Vormittag mitteilen.

Für die Inanspruchnahme externer Planungs- und/oder Beratungsleitungen zur Erstellung eines „Masterplanes“ für den Ausbau der Breitbandversorgung wird eine Projektförderung bis zu 50 000 Euro gewährt wird.

Die nächste Zusammenkunft der Lokalen Agenda 21 findet laut Thoma am kommenden Dienstag, 10. Juli, um 18.30 Uhr im Fürstin-Wanda-Haus statt. Auf der Tagesordnung sollen Themen stehen wie das „Himmelreich“, die Gestaltung der Friedhöfe, oder auch, aus aktuellem Anlass, Gefahren durch nicht angeleinte Hunde.

Die zwei in der Lindenstraße entfernten Metallcontainer (wir berichteten) erregen nach wie vor den Unmut von Frank Theobald (Freie Wähler). Er beantragte, die Behältnisse am alten Standort oder ersatzweise in der Gemeindedinger Straße wieder aufzustellen.

Den „Brunnenwasser-Tourismus“ kritisierte Gerd Flick (SPD). Er hatte beobachtet, dass teilweise mit Fässern mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1000 Litern Gießwasser an Brunnen „abgezapft“ werde. Der Bürgermeister will nun mit dem Landratsamt Rücksprache halten, was in dem Zusammenhang erlaubt ist.

Unterwittbachs Ortssprecher Stefan Mohr sprach die Reparatur des Feldweges von der „Sandspitze“ bis zur Rettersbacher Steige an, die seiner Ansicht nach nicht so gelungen ist.

„Wann kommt die Schranke im Himmelreich?“, wollte Andreas Schmidt (SPD) wissen. Das Thema solle bei der bereits erwähnten Sitzung der Lokalen Agenda 21 besprochen werden, verkündete der Bürgermeister.

Um zu vermeiden, dass bei Feldarbeiten Grenzsteine verschwinden, regte Gerd Flick an, künftig bei Verpachtung gemeindlicher Flächen eine Kaution zu erhebe