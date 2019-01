Blutspender ausgezeichnet

Kreuzwertheim.Beim jüngsten Blutspendetermin in Kreuzwertheim wurden nach Angaben der Verantwortlichen 177 Spender registriert. Davon waren 14 Frauen und Männer Erstspender. Für dreimaliges Blutspenden wurden Marcel Spielmann (Kreuzwertheim), Christopher Knopf, Albert Uhlschmied (beide Wertheim), Daniel Carrajal (Hasloch), Peter Stegmeier (Marktheidenfeld) und Janina Grün (Essselbach). Für ihre zehnte Blutspende zeichnete man Julian Ballweg, Heinrich Wenzel (beide Kreuzwertheim), Denise Voit (Hasloch) und Ingrid Friesen (Wertheim) aus. 75 mal Blut gespendet haben Timo Ackermann (Mondfeld) und Werner Memmel (Esselbach). Der nächste Blutspendetermin in Kreuzwertheim findet am 16. April statt. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019