Bürgerwünsche füllen satte 15 Din-A-4-Seiten

Die Hochstimmung hielt auch 2018 an. Erneut blickt man in Kreuzwertheim, und das nicht nur nach Meinung des Bürgermeisters, auf ein sehr positives und erfolgreiches Jahr zurück.

Kreuzwertheim. Ein Richtfest fast am Ende des Jahres könnte sinnbildlich stehen für die weiter anhaltende erfreuliche Entwicklung in Kreuzwertheim: Die Geburtenrate steigt, es werden Betreuungsplätze gebraucht. „Konsequenterweise wurde die Planung der Generalsanierung und Erweiterung am Kindergarten Birkenstraße unverzüglich angegangen“, sagte Bürgermeister Klaus Thoma in seinem Rückblick auf 2018. Rund 1,8 Millionen Euro werden investiert, kürzlich war Richtfest, „wir sehen einer Inbetriebnahme zum neuen Kindergartenjahr zuversichtlich entgegen“.

Ein weiteres großes Bauvorhaben läuft zurzeit im Ortsteil Röttbach und begann mit dem Abbruch der ehemaligen Gaststätte „Flachstenne“. Gleich daneben wird die Turnhalle generalsaniert und zur Mehrzweckhalle umgerüstet. Bei rund 2,1 Millionen Euro liegen die Kosten, Erhöhungen gab es schon und sind wohl auch weiter nicht ganz ausgeschlossen.

Ebenfalls in Röttbach erfüllte sich die Weisheit „was lange währt wird endlich gut“. Schon 1994 war der Bebauungsplan aufgestellt worden, im Herbst 2018 konnte man die Übergabe des Baugebiets „Oberwittbacher Straße“ mit 25 Plätzen feiern. Gut Ding will eben Weile haben. Nur 364 Tage hingegen brauchte es vom ersten Spatenstich bis zur Einweihung des neuen Zentrallagers des Kurtz-Ersa-Konzerns im Gewerbegebiet Wiebelbach. Nicht nur dieses Großbauvorhabens wegen ist das Gewerbegebiet nahezu ausgelastet. Mit Nachdruck wird deshalb die Ausweisung neuer Flächen in Unterwittbach vorangetrieben.

Die von Thoma und dem Gemeinderat propagierte „aktive Bürgergesellschaft“ zeigte sich in Kreuzwertheim bei mehreren Gelegenheiten. Zum Beispiel bei den traditionellen Bürgerversammlungen. Die dabei gesammelten Kritikpunkte und Wünsche füllten nicht weniger als 15 Seiten, die es abzuarbeiten galt und gilt. Lang war auch die Wunschliste, die bei der Zukunftswerkstatt als Auftaktveranstaltung zur Erstellung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes erarbeitet worden ist.

Auch in Sachen medizinischer Versorgung gibt es einiges zu tun. Doch ist hier ein entscheidender Durchbruch gelungen. Nach der Zulassung durch den entsprechenden Ausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung, kann die Rotkreuzklinik Wertheim in den Räumen des ehemaligen Gasthauses „Stern“ ein Medizinisches Versorgungszentrum errichten. Die Verantwortlichen verkündeten die „Frohe Botschaft“ eine Woche vor Weihnachten.

Das „Himmelreich auf Erden“, es liegt (auch) in Kreuzwertheim. Jeden drängt es, jeder will hinein. Das zieht Probleme nach sich, denn das „Himmelreich“ ist ein besonders schützenswertes Gebiet. Deshalb befassten sich die kommunalen Gremien mit Möglichkeiten der Besucherlenkung. Apropos Himmelreich: Stephanie Wegner ist seit März neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde und hier seit der Reformation die erste Frau auf der Kanzel.

Anisa Celik ist „The Voice Kid“ 2018. Die damals Zehnjährige gewann in Berlin die Castingshow beim Fernsehsender Sat 1 und sorgte damit für Stolz und Euphorie nicht nur in ihrer Heimatgemeinde. Bei ihrem Auftritt im benachbarten Wertheim wurde die bis jetzt jüngste Gewinnerin des Formats von Fans dicht umlagert. Zu den zahlreichen Mitbewerberinnen und - bewerbern von Anisa zählte auch Julian Roth, ebenfalls aus Kreuzwertheim. Seine Stimme, die eine gänzlich ungewohnte Farbe in die Show brachte, trug ihn immerhin bis in die sogenannten „Sing offs“.

Mit klugem und fröhlichem Auftreten – und natürlich mit gutem Aussehen – punktete Charlotte Möller. Aus Anlass des 65. Heimat- und Quätschichfestes wurde sie zur 13. Quätschichkönigin gekürt. Über den bayerischen Umweltpreis „Grüner Engel“ freute sich Georg Wolpert, Vorsitzender der Ortsgruppe Kreuzwertheim im Bund Naturschutz.

Etwas mehr als ein Jahr nach Ende seiner kommunalpolitischen Laufbahn wurde Edgar Schaefer durch den scheidenden Regierungspräsidenten Paul Beinhofer mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber des bayerischen Innenministers ausgezeichnet.

