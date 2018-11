China-Seuche in Kaninchenställen

Main-Spessart-Kreis.Das Veterinäramt Main-Spessart weist darauf hin, dass es in den letzten Wochen zum Auftreten der Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD), auch Chinaseuche genannt, in Kaninchenhaltungen in der östlichen Region des Landkreises gekommen ist.

Tiere verendet

In Hobbybeständen sind mehrere Tiere erkrankt und innerhalb kürzester Zeit verendet. Die Diagnose der behandelnden Tierklinik wurde durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt.

Bei der Chinaseuche handelt es sich um eine auf Haus- und Wildkaninchen übertragbare Krankheit mit schnellem, meist tödlichem Verlauf.

Neben der schon seit den 90er Jahren bekannten klassischen Form dieser Krankheit, die oft ohne deutlich sichtbare Symptome verläuft, wurde seit 2010 eine neue Variante der RHD beobachtet, die auch in Bayern für zahlreiche Ausbrüche gesorgt hat. Hierbei erkranken im Gegensatz zur klassischen Form auch Feldhasen und Jungtiere unter sechs Wochen.

Zwei Virusvarianten

Beide Virusvarianten werden durch direkten Kontakt mit infizierten Kaninchen sowie indirekt durch den Menschen, Futter, speziell Grünfutter, ungereinigte Käfige und auch durch stechende Insekten übertragen. Es kommt zu Gerinnungsstörungen und in der Folge zu Schleimhautblutungen sowie zur Zerstörung von Leberzellen.

Keine Meldepflicht

Die Krankheit ist für den Menschen und andere Tiere nicht gefährlich. Es besteht weder eine Anzeige- noch eine Meldepflicht. Kaninchenhalter können ihre Tiere durch vorbeugende Impfung vor der Krankheit schützen und sollten sich hierfür an ihren Tierarzt wenden. lra

