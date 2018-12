Lengfurt.Seit September probt der gemischte Chor der „Liedertafel“ Lengfurt bereits für das Adventskonzert am kommenden Samstag. Seither pendelt die Lengfurterin Jessica Thamm zwischen München und Lengfurt. Die Chorleiterin arbeitet seit drei Monaten als Stimmbildnerin und Chorleiterin beim Tölzer Knabenchor.

Das Adventskonzert am 22. Dezember um 19 Uhr in der Lengfurter Pfarrkirche ist für Jessica Thamm gewissermaßen das Abschiedskonzert in ihrem Heimatort. Über zehn Jahre leitete die 31 jährige den gemischten Chor der „Liedertafel“ Lengfurt.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben die Sängerinnen und Sänger in Lengfurt reagiert, als Jessica Thamm ihnen von der Zusage durch den Tölzer Knabenchor erzählte. „Uns war allen klar, dass diese Koryphäe uns nicht ewig erhalten bleibt“, bedauert eine Sängerin aus dem „Alt“, „wir sind aber überglücklich mit ihr, dass sie eine Anstellung beim weltbekannten Tölzer Knabenchor gefunden hat.“

Der Tölzer Knabenchor gibt jährlich rund 250 nationale und internationale Konzerte. Der Chor probt in München und besteht derzeit aus 200 Knaben die in vier Einzelchören ausgebildet werden. Jessica Thamm probt mit allen vier Chören und erteilt Einzelunterricht als Stimmbildnerin.

Künftig wird Peter Sebold künftig den Chor in Lengfurt leiten. hw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018