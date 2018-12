D & D Frästechnik spende für Kinder

Kreuzwertheim.Mit einer Spende von 1500 Euro unterstützt das Kreuzwertheimer Unternehmen D & D Frästechnik die Interessengemeinschaft zur Förderung der Kinder der Würzburger Intensivstation an der der Uni-Kinderklinik, genannt „Kiwi“. Überreicht wurde das Geld von Helmut und Michael Dümmig an Kiwi-Vertreterin Ina Schmolke. Wie es im Bericht des Unternehmens weiter heißt, werde die Spende komplett für die Intensivstation, in der frühgeborene und schwerstkranke Kinder behandelt werden, verwendet. Seelsorge, Musiktherapie, Unterstützung von betroffenen Eltern und vieles mehr sei den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Elterninitiative ein großes Anliegen. Wie Ina Schmolke erklärte, können Eltern kostenlos in zwei nahe gelegenen Wohnungen von „Kiwi“ untergebracht werden, um in der Nähe ihrer kranken Kinder zu sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018