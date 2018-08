„Da ist richtig Feuer in den Augen“

Um das alte Handwerk der Schmiede zu unterstützen, hat Kurtz Ersa zu einem internationalen Treffen für Lehrlinge und Wandergesellen auf dem Eisenhammer eingeladen.

Hasloch. Schon von weitem hört man das rhythmische Klopfen der Hämmer und sieht die lodernden Flammen in den Öfen. Junge und alte Schmiede sind am Donnerstagnachmittag in und um den historischen Eisenhammer in Hasloch eifrig bei der Arbeit.

„Sie konnten es gar nicht abwarten – gestern nach dem Abendessen wurde schon kräftig geschmiedet“, berichtet Viktoria Rawinski. Als Leiterin des Hammermuseums ist sie von dem regen Treiben begeistert: „So muss es hier vor 100 Jahren geklungen haben.“

Noch bis morgen beherbergt der Haslocher Eisenhammer im Rahmen eines internationalen Schmiedetreffens 14 Jungschmiede. So soll das Handwerk unterstützt werden, das vor über 200 Jahren den Grundstein für die Entwicklung des Kurtz Ersa-Konzerns gelegt hat.

Nachwuchs fördern

Die von Familie Kurtz ins Leben gerufene „Anna Göbel und Otto Kurtz Stiftung“ ist sowohl Gastgeber als auch Sponsor des Projekts, das vom Internationalen Fachverband Gestaltender Schmiede (IFGS) organisiert wird. In Zusammenarbeit mit professionellen älteren Schmieden sollen die Jungschmiede auf dem Eisenhammer ein 2,5-D-Relief des Haslocher Aufwerferhammers fertigen. Thomas-Maria Schmidt, Präsident des IFGS, hat hierzu eine Zeichnung entworfen, mit der die Schmiede ihre gefertigten Teile immer wieder vergleichen können. Gleichzeitig leitet er die Arbeiten der Nachwuchsschmiede an.

Der Kontakt der Jungschmiede zu professionellen Seniorschmieden war Schmidt sehr wichtig. Denn wie er es ausdrückt: „Man lebt vom Schulterklopfen, Motivation ist alles.“ Walter Kurtz ist von der gemeinsamen Arbeit am Relief sehr angetan: „Es ist toll, wie Jung und Alt hier zusammenarbeiten.“

Entgegen der allgemeinen Meinung sei es mittlerweile gar nicht mehr so schwer, Schmiedelehrlinge zu finden, stellt Schmidt klar. „Es ist einfacher als man denkt, im Moment gibt es keinen Nachwuchsmangel.“ Im Gegenteil, zum ersten Mal seit acht Jahren sei die Anzahl der Lehrstellen wegen der guten Resonanz in Rheinland-Pfalz sogar angestiegen.

Mit Begeisterung bei der Sache

Auf die Frage, was man als Schmiedelehrling mitbringen müsse, sagt Schmidt ganz klar: Kreativität und Individualität. Der Rest entwickle sich mit der Zeit: „Man wächst mit seinen Aufgaben, die immer komplizierter werden.“ Auf der Basis dieser Grundausbildung könne man später aufbauen und sich in verschiedene Richtungen weiterbilden. „Die Fähigkeit des händischen Arbeitens ist die Voraussetzung für alles andere.“

„Man wird Schmied, in dem man ganz viel Passion für die Sache mitbringt“, glaubt auch Viktoria Rawinski. „Für die Menschen ist es mehr als nur ein Beruf – da ist richtig Feuer in den Augen.“ Walter Kurtz bewundert das engagierte Arbeiten der jungen Leute. „Das Wichtigste ist, das sie begeistert sind.“

Landrat greift zum Hammer

Landrat Thomas Schiebel folgte am Donnerstag der Einladung ins historische Hammerwerk, um die angereisten Schmiede in Hasloch und im Landkreis Main-Spessart willkommen zu heißen. „Wir brauchen junge Leute, die was mit ihren zwei Händen anfangen können“, beglückwünschte er die Jungschmiede zu deren Berufswahl.

Zur Feier des Tages griff der Landrat sogar selbst zum Hammer und versuchte, unterstützt von Otto Hamann, sein Glück an einem Stück Metall. Hamann, der für den Betrieb des Haslocher Aufwerferhammers verantwortlich ist, ließ diesen dann noch mal anlaufen. Das beeindruckende Gerät aus dem 18. Jahrhundert, von dessen Sorte es in ganz Deutschland nur noch ein paar wenige gibt, brachte den Boden zum Beben.

Zusammen mit Hammerherr Walter Kurtz demonstrierte Hamann, wie hier mit Hilfe von roher Naturgewalt ein Stück glühendes Metall in Form gebracht wird. Nachdem sie bisher nur zugesehen hatten, durften die Jungschmiede am Donnerstagabend selbst am großen Aufwerferhammer tätig werden.

Bunt gemischtes Treffen

Als Frau ist Meta Högg aus Sachsen-Anhalt in ihrem Beruf eher eine Ausnahme. „Ich bin da so reingestolpert“, erinnert sich die heute 21-Jährige und lacht. Bei einem Praktikum habe sie das Schmieden für sich entdeckt. „Ich hätte selbst auch nie gedacht, dass ich mal im Handwerk landen würde.“ Die Arbeit macht ihr auch jetzt im dritten Lehrjahr noch sehr viel Spaß. „Es ist so vielfältig, man kann sich da komplett ausleben.“

Alice de Kerchove de Denterghem und Ludovic Marsille sind sogar aus der Bretagne angereist, um am Treffen teilzunehmen und den Haslocher Aufwerferhammer zu besichtigen. Im Gepäck haben die beiden Franzosen eine innovative Eigenkreation: Ihre mobile Werkstatt passt in eine kleine Holzkiste, die sie an einem Rucksack befestigt überallhin mitnehmen können. Aus weichen Metallen fertigen sie mithilfe kleiner Stempel Schmuckstücke.

Bei den Arbeiten zusehen

Morgen soll das fertige Schmiedeprojekt im Rahmen einer Jazz-Matinee ab 11 Uhr enthüllt werden. Gleichzeitig findet eine Tombola zugunsten der „Aktion Regenbogen“ statt. Bis das Relief aber präsentiert werden kann, müssen die Schmiede noch einiges an Kraft hineinstecken.

Wer ihnen bei ihrer Arbeit zusehen will, hat dazu heute noch Gelegenheit, denn die Veranstaltung ist für die Öffentlichkeit zugänglich. „Die Entwicklung des Projekts zu verfolgen, das ist ja das Schönste“, bringt Walter Kurtz es auf den Punkt. Bis Sonntag wird in Hasloch also noch fleißig weiter gehämmert.

