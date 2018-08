Das Treffen der Klassiker und Youngtimer

Kreuzwertheim.Anlässlich des 65. Heimat- und Quätschichfestes findet zur Eröffnung am Freitag, 31. August, ein besonderes Schmankerl für alle Kfz-Nostalgiker statt: ein Treffen von zwei- und vierrädrigen Oldtimern, Youngtimern und Klassikern – überwiegend aus Kreuzwertheim. Bereits ab 17 Uhr können die nostalgischen Fahrzeuge in der Hauptstraße bewundert werden. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier, um 18 Uhr am Turm, fahren die zahlreichen Fahrzeuge zum Festplatz (Parkplatz am Biergarten). Dort können dann die Oldtimer nochmals bestaunt werden. Bild: verwaltungsgeimschaft

