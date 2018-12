Die eigenen Grenzen austesten

Kreuzwertheim.„Will ich da wirklich rein?“, fragte sich eine Schwimmerin vor dem Start des 39. Nikolausschwimmens der Wasserwacht Kreuzwertheim. Das Wasser hat gefühlte 5 Grad Celsius, die Luft ist auch nicht viel wärmer und der Wind bläst auch noch dazu. Am Samstagnachmittag hatten sich 28 mutige Schwimmerinnen und Schwimmer auf der bayerischen Seite des Mains unterhalb der Schleuse versammelt, um traditionell von dort bis an die Brauerei in Kreuzwertheim zu schwimmen.

Die Strömung ist nicht besonders gut. Durch die Trockenheit im Sommer fehlt dem Main trotz des Regens der letzten Tage immer noch etwas Wasser bis zum Normalstand. „Da werden wir heut’ fleißig schwimmen dürfen“, prognostizierte ein Schwimmer der DLRG Urphar. Unter den zahlreichen „alten Hasen“ sind auch wieder einige neue Schwimmer dabei.

Sie erhalten noch ein paar Tipps, wie man die Strecke von knapp vier Kilometern ama besten bewältigt. Der wichtigeste Tipp: Man darf am Anfang nicht zu schnell schwimmen, um sich die Kraft einzuteilen. Dann ertönt auch schon das Startkommando von Robert Tschöp und die ersten Schwimmer stürzen sich mit einem großen Platscher in die Fluten. Andere gehen es vorsichtiger an.

Auf der Strecke wurden die Schwimmerinnen und Schwimmer von zwei Booten der Wasserwacht Kreuzwertheim und Miltenberg begleitet. Sie hatten auch Glühwein und Kinderpunsch dabei, an dem sich die Teilnehmer aufwärmen konnten. Einigen hatten auch selbst dafür gesorgt und die Thermoskanne sowie den Becher einfach am Neoprenanzug befestigt.

Warme Getränke gereicht

Nach einer Stunde kamen die ersten Schwimmer in Kreuzwertheim an und wurden von der dortigen Wasserwacht in Empfang genommen. Sie halfen den Schwimmern aus dem Wasser und reichten warme Getränke. Nach und nach trudelte auch das restliche Feld ein und alle aren froh, es wieder einmal geschafft zu haben.

Warum macht man denn so etwas, stellt sich da die Frage. Die Antworten sind vielseitig. „Das klang so verrückt, das wollte ich mal ausprobieren“, sagen die einen. „Es macht einfach Spaß und ist ein gutes Training“, meinen. „Einfach mal die eigenen Grenzen testen“, so die Aussage des nächsten Schwimmers.

Nach einer heißen Dusche trafen sich alle zum gemütlichen Beisammensein im Fürstin-Wanda-Haus. Hier überreichten Siegfried Göbel, Vorsitzender der Wasserwacht Kreuzwertheim, und Bürgermeister Klaus Thoma die Urkunden und Pokale. Thoma stellte noch einmal heraus, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement von Wasserwacht und DLRG ist.

Die jüngsten Teilnehmer waren Lucia Diehm und Jakob Weidenbach (beide DLRG Urphar). Die DLRG Bamberg stellte mit Gerhard Krüger den ältesten männlichen Teilnehmer und die DLRG Wenkheim mit Conny Kemmer die älteste Schwimmerin. Mit zehn Schwimmern größte Gruppe war die DLRG Urphar. Sie räumte auch den Pokal für die größte Damenmannschaft ab. Die meisten Männer in ihren Reihen hatte die DLRG Wenkheim. Für die weiteste Anreise wurden anschließend die Wasserwachten aus Waltenhofen und Eching ausgezeichnet. kem

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018