Die gefühlvolle Musik Afrikas

Kreuzwertheim.Der Hilfsverein Paul veranstaltet ein Afrikakonzert am Samstag, 2. Juni, um 19 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzwertheim. Femina und der Jugendchor Melomania Helmstadt mit ihren Dirigenten Jenny Rachmetow und Johannes Klüpfel, sowie die schola Trennfeld, unter der Leitung von Xaver Mayr, gestalten rhythmisch und gefühlvoll die Musik Afrikas. Mit neuen geistlichen Liedern und

...

Sie sehen 47% der insgesamt 831 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.05.2018