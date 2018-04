Die heimische Vielfalt erschmecken

Anzeige

Ein Lebensraum, in dem seit Jahrhunderten eine Vielzahl edler und schmackhafter Obstsorten kultiviert werden, die aber schon lange nicht mehr den Weg in die Supermärkte finden. Neben Informationen zum Thema Streuobst, werden sortenreine Säfte, Mischsäfte und weitere „Main-Schmecker“ Produkte zur Verkostung angeboten.

Eine Anmeldung ist per E-Mail an Info@Streuobst-Bienen.de oder unter Telefon 09 31 / 30 58 24 69 oder 0176 / 62 49 65 11 bis 19. April möglich. Treffpunkt ist am Naturschaugarten Main-Spessart, Mainaustraße, in Himmelstadt.

Der Naturschaugarten Main-Spessart ist jederzeit frei zugänglich. Schautafeln begleiten den Besucher auf seinem Rundgang durch die Anlage und informieren zu den verschiedenen Themenbereichen. Weitere Informationen und Termine rund um den Garten unter www.main-spessart.de im Internet (Thema: „Umwelt Natur“).

Ab sofort stehen geschulte Gästeführer zur Verfügung. Buchungsanfragen unter Touristinformation Zellingen, E-Mail: Info@Himmelstadt.de oder Telefon: 0 93 64 / 8 13 99 08. pm

