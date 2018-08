Die Jagd nach dem kleinen Ball

Anzeige

Tipps vom Profi

Die Tipps kamen von Profis. Einer davon ist Landolin Platz, er ist 78 Jahre alt und schwärmt vom Sport an der grünen Platte: „Wenn ich einen Tag nicht Tischtennis spiele, bin ich krank.“ Im Wettkampf lässt er manchen 18-Jährigen alt aussehen.

Landolin Platz konnte Begeisterung wecken, er liebt den Sport, bei dem es kaum Unfälle gibt, wie er es formuliert. Den Anfängern gab er mit auf den Weg, dass es ohne Trainingsfleiß keinen Erfolg gibt.

Im Lauf des Vormittags konnten die Kinder auch an einer Ballmaschine trainieren und vergleichbar einem Torwandschießen beim Fußball, die Tischtennisbälle durch die Öffnungen an einer bemalten Spanplatten-Maus spielen. Am Ende eines spannenden Tages, sah man den Kindern den Spaß an diesem Schnuppertraining an. hw

