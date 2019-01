Diebe identifiziert

Marktheidenfeld/Bettingen.Unbekannte haben am 10. November in einem Verbrauchermarkt in der Luitpoldstraße in Marktheidenfeld den Rucksack einer 63-Jährigen gestohlen.

Darin befanden sich unter anderem eine EC-Karte, Bargeld sowie der Führerschein und diverse persönliche Dokumente der Frau. Eine Überwachungskamera hat mehrere Tatverdächtige – zwei Männer und eine Frau – beim Verlassen des Marktes aufgezeichnet.

Unabhängig davon fielen einer Beamtin der Polizeiinspektion Marktheidenfeld diese Personen mit südländischem Aussehen auf, weil sie offenbar ziellos mit einem dunklen Skoda mit tschechischem Kennzeichen in der Marktheidenfelder Innenstadt unterwegs waren. Erste Ermittlungen führten dann schnell zu einem Teilerfolg.

Wie sich herausstellte, setzten die Täter die erbeutete EC-Karte erfolglos an einem Geldautomaten im Einkaufszentrum „Wertheim Village“ ein. Außerdem wurde das Kennzeichen des Fahrzeugs zweifelsfrei festgestellt.

Die Ermittler bei der Polizei Marktheidenfeld ließen daher nicht locker. Dank der guten und intensiven Arbeit der tschechischen Behörden konnten inzwischen die drei Tatverdächtigen namentlich identifizieren werden. Diese stammen offenbar aus Kreisen, die immer wieder wegen Trick- und Handtaschendiebstählen auffällig sind.

Beim Fall in Marktheidenfeld handelt es sich um zwei 40-jährige Männer und ein junges Mädchen, die möglicherweise gezielt zur Begehung von Straftaten nach Bayern eingereist sind. Ermittlungen in diesen Kreisen gestalten sich wegen des konspirativen Verhaltens sehr schwierig.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat das Trio auch im Raum Nürnberg zugeschlagen. Durch den Ermittlungserfolg wird nun bayernweit geprüft, ob der Gruppe weitere Vorfälle zuzuordnen sind. pol

