DJK sucht einen neuen Vorsitzenden

Röttbach.21 von 163 Mitglieder kamen zur Generalversammlung der DJK Röttbach in die Turnhalle. Während der Versammlung wurde kein Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden Reiner Schäfer gefunden. Schäfer legte, wie vor zwei Jahren angekündigt, sein Amt nieder. Über die Besetzung des Postens soll am Sonntag, 29. April, um 19 Uhr in der Turnhalle diskutiert werden.

Dagegen wurden Steffen Goeldner als stellvertrender Vorsitzender, Sonja Großmann als Schriftführerin und Christel Michel als Kassiererin wiedergewählt. Stefan Herzog, Leiter der Volleyballabteilung, Leonie Jeßberger, Leiterin der Aerobicabteilung, sowie Christel Michel, Leiterin der Damenturngruppe, wurden im Amt bestätigt. Ingrid Kohrmann und Rudolf Albert bleiben Kassenprüfer.

Stefan Herzog berichtete von der Volleyballabteilung, dass dringend mehr Jugendspieler gebraucht werden. Es gebe hier zu wenig Spieler.