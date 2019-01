Drainagen und Pumpen statt wasserdichter Wanne

Kreuzwertheim.Der Umbau und die Erweiterung der Turnhalle in Röttbach zur Mehrzweckhalle schreitet voran (siehe oben stehenden Bericht). Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma informierte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag über verschiedene Aufträge, die das Gremium nichtöffentlich in Zusammenkünften im Dezember erteilt hatte.

So erhielt das Aschaffenburger Unternehmen AluTechnik den Zuschlag für die Metallschutztüren. In der Auftragssumme in Höhe von brutto rund 33 036 Euro sind auch die Kosten für drei zusätzliche Brandschutztüren enthalten. Für das Los vier, Kältetechnik, hatte die Firma Sigmund aus Kreuzwertheim mit rund 9058 Euro das günstigste und wirtschaftlich annehmbarste Angebot abgegeben und erhielt den Auftrag. Aufgrund des sehr geringen Einsparpotenzials und wegen des erhofften reibungsloseren Bauablaufs wurde bei den Trockenbau-, Putz- und Malerarbeiten auf eine losweise Vergabe verzichtet und der Gesamtauftrag für knapp 182 656 Euro an die Firma Schmitt aus Altenbuch erteilt.

„Wohnen am Schloss“

Einmütig zugestimmt hat der Gemeinderat am Dienstag einem Tektur-Bauantrag der Fürst Löwenstein Immobilien GmbH & Co KG für das inzwischen fertiggestellte Projekt „Wohnen am Schloss“. Damit wurde genehmigt, dass für den Hochwasserschutz der Tiefgarage nicht, wie ursprünglich vorgesehen, eine wasserdichte Wanne hergestellt wurde, sondern dieser durch Drainagen und Pumpen gewährleistet werden soll. Außerdem überschreiten die Treppenhäuser der vier Gebäude die Baugrenze in Richtung Brückenstraße um jeweils 75 Zentimeter. Nur dadurch, so der Bürgermeister, sei die Vorgabe nach einem behindertengerechten Zugang zu erfüllen gewesen.

Gerd Flick (SPD) monierte, dass vor den vier Häusern noch immer auf der Brückenstraße geparkt werde. Thoma meinte zwar, das sei besser geworden. Er verwies aber auch darauf, dass zum 1. Juli die kommunale Verkehrsüberwachung kommen solle.

„Nicht ganz geräuschlos aber doch“ stimmte der Gemeinderat einmütig der beantragten Nutzungsänderung für eine Wohnung in der Lindenstraße zu, die künftig als Ferienwohnung dienen soll. Während es sowohl der Bürgermeister als auch Frank Theobald (Freie Wähler) bedauerten, dass dadurch – es handelte sich nicht um den ersten Fall dieser Art in Kreuzwertheim – immer mehr Wohnraum verloren gehe, befand Flick, man könne schließlich niemandem vorschreiben, was er mit seinem Grund und Boden machen wolle. ek

