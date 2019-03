E-Bikes und Kinderrad geklaut

Schollbrunn.Drei Fahrräder wurden in der Nacht zum Mittwoch aus zwei Anwesen in der Straße „Am Sohlacker“ in Schollbrunn gestohlen. So entwendeten die Täter aus einem unverschlossenen Schuppen ein nicht gesichertes schwarz/neon-grünes Kinderfahrrad der Marke Bulls im Wert von 399 Euro. Im Tatzusammenhang steht der Diebstahl zweier E-Bikes im Gesamtwert von 4300 Euro. Diese Räder befanden sich in einem unverschlossenen Schuppen eines gegenüberliegenden Anwesens. Die beiden Räder waren zusammen mit einem Schloss befestigt.

Es handelt sich um ein schwarz-graues Herren-E-Bike der Marke Cube, Hybrid Race 400, und um ein schwarzes Damen-E-Bike der Marke Cube, Hybrid SL 500. Am Lenker dieses Rads ist ein Hundekorb (mit Grundsystem von Thule) angebracht.

