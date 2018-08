Ehemannverfolgungendet mit Polizeikontrolle

Kreuzwertheim.Zwei verdächtige Personen wurden der hiesigen Dienststelle am Sonntag, gegen 21.40 Uhr, in einer Straße in Kreuzwertheim mitgeteilt. Demnach wurden zwei Frauen beobachtet, wie sie aus einem Fahrzeug stiegen, sich mit Perücken „tarnten“ und zu Fuß in Richtung einer Häuserreihe gingen. Die eintreffende Polizeistreife traf die beiden Damen an und kontrollierte sie. Nachdem zunächst von einem möglichen Einbrecherpärchen ausgegangen wurde, löste sich nach diversen Widersprüchlichkeiten das Rätsel.

Offensichtlich wollten die beiden Damen, die nicht aus der Gegend stammen, den möglicherweise untreuen Lebensgefährten eines der Beiden observieren. Daraufhin wurden seitens der Polizei keine weiteren Maßnahmen mehr getroffen. Inwieweit die „Observation“ erfolgreich verlief, entzieht sich der Kenntnis der Polizei.

