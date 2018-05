Ein Hektar Umweltschutz

Anzeige

Kreuzwertheim.Auf der ehemaligen Erdaushub- und Bauschuttdeponie Unterwittbach wurde von der Firma Main-Spessart-Solar Invest eine Solaranlage netzbereit fertiggestellt und bereits am 10. April in Betrieb genommen.

Damit rückt auch die Bürgerbeteiligung in greifbare Nähe. Hierzu fand am vergangenen Montag in der Bürgerstube Unterwittbach eine Informationsveranstaltung statt, die ausgesprochen gut besucht war.

Nach der Begrüßung durch den Kreuzwertheimer Bürgermeister Klaus Thoma und Vorstellung der technischen Realisierung durch Hubert Spielmann, Kundenberater der ausführenden Firma, wurden die Möglichkeiten und Parameter der Bürgerbeteiligung zum Solarpark Unterwittbach vorgestellt.