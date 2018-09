Einblick in über 250 Jahre Geschichte

Marktheidenfeld.Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals führt der Marktheidenfelder Apotheker Dr. Eric Martin am morgigen Sonntag durch die Räume des künftigen Apothekenmuseums. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein statt. Die beiden Führungen durch die ehemalige Obertor-Apotheke in der Obertorstraße 10 in Marktheidenfeld beginnen um 14 und um 16 Uhr.

Zu sehen sind dort über 250 Jahre Apothekengeschichte mit lokalem Bezug sowie allgemeine Pharmaziegeschichte in historischer Einrichtung. Informationen und über 800 Exponate erläutern Alltag und Aufgaben eines Apothekers.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018