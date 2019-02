Eindeutiges Votum für die Honigsammler

Fürth.18,4 Prozent der Stimmberechtigten in Bayern oder 1,745 Millionen Bürger in Bayern haben das Volksbegehren „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“ – kurz „Rettet die Bienen“ unterstützt. Das gab der Landeswahlleiter gestern in Fürth als vorläufiges amtliches Endergebnis bekannt. Damit wurde die erforderliche Zahl von 950 000 Unterschriften – das ist die Zehn-Prozent-Hürde – nicht nur bei weitem überschritten, sondern auch die höchste Beteiligung an einem Volksbegehren in der bayerischen Geschichte überhaupt registriert. Damit ist der Weg für einen Volksentscheid für mehr Artenvielfalt frei.

Blick zu den Nachbarn

Die höchste Beteiligung gab es bayernweit mit 27,7 Prozent im Landkreis Starnberg, die niedrigste mit 10,5 Prozent in der kreisfreien Stadt Hof. Ein Blick zu den Nachbarn des Main-Tauber-Kreises ergibt folgendes Bild: Im Landkreis Miltenberg beteiligten sich 19,1 Prozent der Stimmberechtigten.

Im Main-Spessart-Kreis beteiligten sich 14,6 Prozent der Stimmberechtigten am Votum für mehr Artenvielfalt. In Kreuzwertheim waren es 17, in Hasloch 14,4, in Schollbrunn 8,7 und in Marktheidenfeld 15,6 Prozent.

Würzburg mit über 20 Prozent

Während sich in der Stadt Würzburg 20,9 Prozent in die Unterschriftenlisten eintrugen, waren es landkreisweit mit 20,5 Prozent nur geringfügig weniger. Die Stadt Aub kam auf 16, der Markt Bütthard auf 10,5, der Markt Höchberg auf 26,1, Kist auf 17,6, Altertheim auf 15,3, Neubrunn auf 15,5, Röttingen auf 11,5, Bieber-ehren auf 14,6 und Tauberrettersheim auf 5,2 Prozent. Tauberrettersheim bildete damit das Schlusslicht im Landkreis Würzburg.

In der Stadt Rothenburg ob der Tauber schrieben sich, laut Mitteilung des dortigen Ordnungsamts, 19,8 Prozent in die Unterschriftenlisten ein.

Angesichts des zu erwartenden Ergebnisses hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag, 19. Februar, zu einem runden Tisch für mehr Artenvielfalt eingeladen. Parteiübergreifend solle nach Lösungen gesucht und offen diskutiert werden, kündigte er via Twitter an. Prinzipiell ist jetzt der Landtag am Zug. Entweder er nimmt den Gesetzentwurf des von den Grünen auf den Weg gebrachten Volksbegehrens unverändert an oder er lehnt ihn einfach ab.

In diesem Fall ist die Bevölkerung bei einem Volksentscheid aufgerufen, darüber abstimmen. Als dritte Möglichkeit kann der Landtag dem Volksbegehren einen eigenen Gesetzentwurf entgegenstellen. Auch bei diesem wohl wahrscheinlichsten Ausgang entscheiden letztlich die Bürgerinnen und Bürger. Dann werden bei einem Volksentscheid beide Gesetzentwürfe zur Abstimmung gestellt.

